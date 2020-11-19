Kalani Brown 23 Kasım'da gelecek

Bellona Kayseri Basketbol'un Amerikalı oyuncusu Kalani Brown 23 Kasım Pazartesi günü Kayseri'ye gelerek takıma katılacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol'un kadrosuna kattığı Amerikalı oyuncu Kalani Brown hafta başında Kayseri'ye gelerek takıma katılacak. Cumartesi günü oynanacak olan Elazığ İl Özel İdarespor maçında forma giyemeyecek olan Amerikalı pivot, önce sağlık kontrolünden geçecek, ardından da takımla birlikte antrenmana çıkacak.

Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, Kalani Brown'un sarı kırmızılı takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.