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Kalani Brown Kayseri'ye geldi

Bellona Kayseri Basketbol’un yeni transferi Amerikalı pivot Kalani Kayseri’ye geldi.

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Amerikalı pivot Kalani Kayseri'ye geldi.


Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol kadrosuna kattığı Amerikalı oyuncu Kalani Brown kadrosuna dahil etti. İlk 9.hafta boyunca pota altında büyük sıkıntılar çeken Bellona Kayseri Basketbol Kalani Brown ile büyük ölçüde bu sorunu çözmesi bekleniyor.


Dün gece ülkesinden Kayseri'ye gelen tecrübeli ve başarılı oyuncu bugün önce sağlık kontrolünden geçecek ve ardından takıma katılarak ilk antrenmanına çıkacak.

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