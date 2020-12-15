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Kalani Brown oynamayacak

Herblalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi ‘nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol’da yarın oynanacak olan karşılaşma öncesinde tek eksik var.

Herblalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi ‘nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol'da yarın oynanacak olan karşılaşma öncesinde tek eksik var.


Ligin 9.haftasında henüz transfer edilemeyen ve o gün Elazığ'da oynanacak olan maç listesinde ismi olmayan Kalani Brown, Bir Evim Elazığ İl Özel İdare erteleme maçında forma giyemeyecek. Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, Kalani'nin Elazığ maç kadrosunda olmadığını belirterek, “Erteleme maçının oynanacağı gün Brown henüz transfer edilmemişti. Bu nedenle yarın oynanacak olan karşılaşmanın listesine Brown'u alamıyoruz. Brown erteleme karşılaşmasında forma giyemeyecek” dedi. Kalani Brown, Bellona Kayseri Basket formasıyla 3 maça çıktı. Brown bu üç maçta 40 sayı, 26 ribaunt, 3 asist ve 3 top çalma performansı gösterdi. Brown 3 maçta 2 de blok yaptı.

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