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Kalani Brown sağlık kontrolünden geçti

Bellona Kayseri Basketbol’un yeni transferi Amerikalı pivot Kalani Brown sağlık kontrolünden geçti.

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Amerikalı pivot Kalani Brown sağlık kontrolünden geçti.


Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol kadrosuna kattığı Amerikalı oyuncu Kalani Brown sağlık kontrolünden geçti. Özel bir hastanede dahiliye ve kardiyoloji bölümlerinde muayene olan Brown, EKG ve Efor testlerinden de geçerek kan sayımı yapıldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kalani Brown; "Çok heyecanlıyım. Yeniden basketbol oynamaya döndüğüm için çok mutluyum. Biran önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Türkiye'ye ilk gelişim. Öğrenecek çok şeyim var. Türkiye gibi güzel bir ülkede iyi vakit geçirmeyi planlıyorum" dedi.

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