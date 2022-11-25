Kalaşnikof için evine özel bölme yaptı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde polis ekipleri tarafından bir şahsın evine düzenlenen operasyonda, çatı arasına yaptırılan özel bölmede kullanımı yasak olan Kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik tüfek ile mermileri ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde operasyon düzenledi. Ekipler tarafından Sarız ilçesine bağlı Çavdar ve Damızlık Mezralarında düzenlenen operasyonda, şüoheli M.A.'nın evinde arama yaptı. Evin içerisinde çatı arasında bulunan bir gizli bölme tespit eden ekipler, bölmeye çıktı. Burada arama yapan ekipler, 1 adet AK-47 marka Kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik tüfek, bu tüfeğe ait 3 adet şarjör ve 100 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet dolu tabanca fişeği ve 25 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. M.A. gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere de el konuldu.

Ekipler tarafından Mithatpaşa Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda da şüpheli Y.G. gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet dolu fişek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.