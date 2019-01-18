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Kale gençlere emanet

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’un kalesi ikinci yarıda gençlere emanet.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'un kalesi ikinci yarıda gençlere emanet. Tecrübeli file bekçisi Mustafa Bulut'un sakat olması nedeniyle ikinci yarıda kaleyi U-19 takımından alınan Umut koruyacak.


Talasgücü Belediyespor'un ilk yarıda kalesini koruyan tecrübeli isim Mustafa Bulut'un sakatlanması sonrasında kaleye takviye yapmak yerine gençlere şans tanınması kararlaştırıldı. U-19 Takımında bulunan Umut ile Semih A takıma çıkartıldı. Pazar günü oynanacak olan 1970 Hisarspor maçında kaleyi Umut korurken kulübede ise Semih oturacak. Talasgücü'nün tecrübeli kalecisi Mustafa Bulut, ''Genç file bekçilerimiz Antalya'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdi. Yönetimimiz transfer yerine gençlere şans tanıma kararı oldu. İki kalecimizde ikinci yarıda başarılı olacaktır. Genç oyuncuların forma giymesi takımımız için büyük kazanç'' dedi.

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