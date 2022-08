Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören ‘Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri' zengin içeriği ile sürüyor.

Her köşesinde tarihi ve kültürel mirasların eşsiz örneklerine ev sahipliği yapan kadim kent Kayseri'de kültür sanat alanındaki hizmetlere özel önem veren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat merkezi haline getirdiği ve tarihle sanatı harmanladığı Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'nde kültür sanat etkinliklerini sürdürüyor. Kentte gerçekleştirdiği kültür sanat faaliyetleriyle sanatseverlerden tam not alan Büyükşehir Belediyesi temmuz ve ağustos aylarında Tarihi Kayseri Kalesi içerisinde düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği ‘Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri'ni çeşitli faaliyetlerle sürdürüyor. Her cuma, cumartesi ve pazar günleri düzenlenen, vatandaşlardan yoğun ilgi gören ‘Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri' çerçevesinde 5 Ağustos 2022 Cuma saat 20.30'da eğitimci yazar Rafet Ural gerçekleştireceği söyleşi ile 6 Ağustos 2022 Cumartesi saat 20.30'da müzisyen Dost Cemali ile 7 Ağustos Pazar günü saat 20.30'da ise sanatçı Fatih Akarsu sevilen parçalarını seslendireceği konserlerle Kayserililerle buluşacak.

Her cuma, cumartesi ve pazar günleri 18.00-22.30 saatleri arasında düzenlenen ‘Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri' çerçevesinde, konser ve söyleşilerin yanı sıra mehteran gösterisi, çocuk oyunları, tiyatrolar ve yarışmalar gibi çeşitli etkinlikler de yer alıyor.