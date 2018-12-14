İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kale yine Silviu Lung'un

Kayserispor’un başarılı file bekçisi Silviu Lung Pazar günü oynanacak olan Akhisarspor maçında kalede olacak.

Kayserispor'un başarılı file bekçisi Silviu Lung Pazar günü oynanacak olan Akhisarspor maçında kalede olacak.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Pazar günü oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı yenerek büyük moral bulan Sarı-Kırmızılılar Akhisarspor'u yenerek üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor.


Akhisarspor maçında Kayserispor'da kale yine emin ellerde. Sarı-Kırmızılı takıma geldiği günden bugüne kadar sergilediği performansla dikkat çeken Rumen kaleci Silviu Lung Akhisarspor maçında yine ilk 11'de sahaya çıkacak. Son oynanan Kasımpaşa maçında ortaya koyduğu performansla kendisini taraflı tarafsız hayran bırakan Lung, bu maçta da kalesini gole kapatmak istiyor.


29 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Kayserispor forması ile geride kalan 15 maçta 12 maçta görev yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.