Kaleci Lung ile Gavranovic takıma katıldı

Yukatel Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung ve Mario Gavranovic, Galatasaray maçı öncesi antrenmanlara katıldı.

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Kayserispor hazırlıklarını sürdürürken, kaleci Silviu Lung ve Mario Gavranovic İstanbul'a giderek takıma katıldı. Kaleci Cenk'in de antrenmanlara iştirak ettiği sarı kırmızılı takım, çalışmalarını Kasımpaşa sahasında sürdürdü.

Rumen file bekçisi Silviu Lung ve İsviçreli golcü Mario Gavranovic, Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın şans vermesi halinde Galatasaray'a karşı forma giyebilecek.