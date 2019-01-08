İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaleci Muammer 1 hafta yok

Kayserispor’un Antalya kampında Hollanda temsilcisi GO Ahead Eagles ile oynadığı ilk hazırlık maçında sakatlanan ve camiayı korkutan Muammer Yıldırım tedbir amaçlı bir hafta idmanlara çıkmayacak.

Kayserispor'un Antalya kampında Hollanda temsilcisi GO Ahead Eagles ile oynadığı ilk hazırlık maçında sakatlanan ve camiayı korkutan Muammer Yıldırım tedbir amaçlı bir hafta idmanlara çıkmayacak.


Kayserispor'un Antalya'da yaptığı kampta eksikler çoğalıyor. Asamoah Gyan ile Deniz Türüç'ün ardından Kaleci Muammer yıldırım'da 1 hafta idmanlara çıkmayacak. GO Ahead Eagles ile oynanan hazırlık maçının 67. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelede baygınlık geçiren ve hastaneye kaldırılan tecrübeli file bekçisi, daha sonra taburcu edilmişti. Bu durum sonrasında Muammer Yıldırım'ın tedbir amaçlı bir hafta süre ile idmanlara çıkmamasına karar verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.