Kalitesi tescilli belediye ‘Talas'

Talas Belediyesi'nin 2006 yılından beri sahip olduğu Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TSE Kayseri Bölge Koordinatörlüğü tarafından yapılan tetkik sonucu yenilendi. Böylece Talas Belediyesi'ndeki uygulamaların kalitesi ve başarısı bir kez daha tescillenmiş oldu.

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kurumsallaşma yolunda her geçen gün büyük mesafeler kat ettiklerini ifade ederek, “Belediyemiz uzun yıllardır kalite yönetim sistemi belgesine sahip. Düzenli olarak yapılan tetkikler sonucu belgemiz sürekli olarak yenileniyor. TSE Kayseri Bölge Koordinatörlüğü tarafından en son olarak 23-24 Temmuz 2020'de TSE EN ISO 9001:2015 standardı çerçevesinde yapılan tetkikler ve ardından TSE/KYS Yürütme Komitesi'nin yaptığı değerlendirme sonucunda Kalite Yönetim Sistemi Belgemiz bir kez daha yenilendi. Bu, belediyemizin her geçen gün daha da kurumsallaştığı ve hemşehrilerine kaliteli hizmet sunduğu anlamına geliyor” dedi.

Başkan Yalçın, ortaya koydukları performansla kalite yönetim belgesinin yenilenmesine katkı sağlayan tüm belediye personeline teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.