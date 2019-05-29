Kalkan: “İstanbul'un Fethini Ve Fetih Şuurunu Gençlere Anlatmalıyız”

Eğitim Bir Sen kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, İstanbul'un Fethinin 566. Yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “İstanbul'un fethini ve fetih şuurunu gençlere anlatmalıyız” dedi.

Eğitim Bir Sen kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, İstanbul'un Fethinin 566. Yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“29 Mayıs 145, .İstanbul`un Fethi`nin 566.yıldönümü hem İslam tarihi hem de dünya tarihi için bir dönüm noktasıdır. Büyük fetihle sadece tarihin akışı değişmemiş, bir çağ açıp, başka bir çağ kapanmıştır. Asya ile Avrupa`yı bir birine bağlamış binlerce yıllık medeniyetin başkenti İstanbul dünya milletlerine hoşgörü, barış ve kardeşliğin en güzel örneğinin merkezi olmuştur. Büyük fethin 566. yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu ve onurunu yaşarken; büyük kumandan Fatih Sultan Mehmet Han`ı ve şanlı askerlerini rahmet ve minnetle anıyoruz. Şanlı ecdadımızın fetih amacı, kırıp, yıkmak değil; aksine imar etmek, düzeltmektir. Bugün de bize düşen şanlı ecdadımıza ve tarihimize yakışır nesiller yetiştirmek, ilimde, fende, kültürde, barış ve kardeşlikte gönülleri fethetmektir. İstanbul'un Fethi tarihi bir vakıa olarak değerlendirilirken özellikle gençlerimizin fetih şuuruna erişmesi gerekmektedir. İstanbul bir şehirden ibaret değildir, İstanbul bir medeniyetin adıdır, kültürlerin buluştuğu önemli bir kültür merkezidir. Millet olarak İstanbul'u anladığımız gün fetih kavramının ne olduğunu, hadis ve sünnet kavramının önemini, kültürel birikimin farkını kavramış oluruz. Bu anlamda İstanbul'un Fethini bir şuurlanma ve öze dönüş fırsatına dönüştürmek zorundayız. Ya ben İstanbul`u alırım ya da İstanbul beni!" diyerek fetih için azim ve kararlılığını gösteren, Hz Peygamberin, " İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur" müjdesine mazhar olan büyük komutan, genç nesillere örnek teşkil etmektedir. Hedefine ulaşmak için gemileri karadan yürütecek kadar fethe inanmış şanlı ecdadın torunları olarak, onların bıraktığı mirasa sahip çıkmak ve onlara layık olmak genç nesillerin en büyük ideali olmalıdır. Bu duygularla Âlemlerin sultanı Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)`in övdüğü İstanbul`un Fethi`nin 560. yıldönümünü kutluyor, bu büyük mirası bizlere bırakan başta Fatih Sultan Mehmed Han olmak üzere, tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz”