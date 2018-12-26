Kalkan: "Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlik değerinin somut göstergesi olmalıdır"

Eğitim Bir-Sen Kayseri İl Başkanı Aydın Kalkan, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kanun, öğretmenlik değerinin somut göstergesi olmalıdır" dedi.

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili görüşlerini bildirdi. Kanunun öğretmenlik mesleğinin değerinin somut göstergesi

olması gerektiğini kaydeden Kalkan, "Öğretmeni, şuur sermayesini artırmaya, bilgi haznesini büyütmeye, idrak zeminini güçlendirmeye, olaya ya da olguya dair hikmeti keşfetmeye dönük eylemleriyle beşerin insanlaşması ve bireyin uzmanlaşması yolculuğunun rehberi olarak kabul ediyoruz. Bütün insanlığa uzanan kapsayıcı ve etki üretici sorumluluk alanı, öğretmenlik mesleğinin önemli ve değerli kabul edilmesi için hem gerek hem de yeter şart hükmündedir. Meslek kanunu, öğretmenliğin ve öğretmenin, toplum ve gelecek için taşıdığı önemin ve değerin somut göstergesi olacaktır” dedi.

İçerik konusunda da mutabakat aranması gerektiğini kaydeden Başkan Kalkan, "Öğretmenlik mesleğini düzenleyecek bir kanuna ihtiyaç olduğu konusunda toplumda ve eğitimin paydaşları arasında bir mutabakatın varlığı

kuşkusuzdur. Ancak bu mutabakatın, kanunun içeriği konusunda da aranmasının gerektiği şüphesizdir. Söz konusu düzenlemelerin farklı saiklerle gerçekleştirildiği, Bakanlığın ve özel öğretim kurumlarının gelecek vizyonuyla uyumlu olmadığı, öğretmeni ‘öğretmenlik' özelinde değil de kamu personel sistemi içerisinde bir hizmet sınıfı içinde ele alan sistemin, toplumun meslekten ve meslek mensuplarından beklentilerini karşılamasına imkan verecek

esnekliği ve özerkliği sağlamadığı aşikardır. Mesleğin bütün yönlerini kapsayan sistematik bir düzenleme yapılmadan, bu çok parçalı yapı altında öğretmenlik mesleğinin statüsünün yükseltilerek niteliklerinin geliştirilmesinin sağlanmasının mümkün olmadığı, meslek mensuplarının mesleği ifa süreçlerinin sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Öğretmenliğin bir kariyer mesleği, yöneticiliğin profesyonel bir meslek olarak değerlendirilmesi ve mesleki standartlara kavuşturulması isteniliyor ise bunu sağlayacak olanın bir meslek kanunu olacağı kuşkusuzdur” şeklinde konuştu.