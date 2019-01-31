Kalkan'dan ‘Temel lise' açıklaması

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, temel liseler ve özel öğretim kurslarının kapatılması kararını değerlendirdi. Temel liselerin kapatılmasının olumlu olacağını kaydeden Kalkan, “Temel liselerin okul denilecek bir fiziki yapısı yok. Öğrencinin teneffüse çıktığında dinleneceği, çay içeceği bir yerleri yoktu. Temel liselerle ilgili zaten belli bir süre verilmişti. Kapatılacak olmasını olumlu buluyorum. Son sınıfa gelecek öğrenciler sınıflarından ayrılıyorlar ve temel liselere geliyorlardı. Temel liselerde sanki üniversiteye yönelik hazırlık kursu gibi devam ediyor” diye konuştu.

Velilerin ve öğrencilerin özel eğitim kurumları yerine okullarda açılan destekleme kurslarını desteklemeleri gerektiğini kaydeden Kalkan, “Özel eğitim kurumları ile ilgili öğrencilerimizin ve velilerimizin okullarımızda açılan destekleme kurslarını desteklemelerini istiyorum. Öğretmen arkadaşlarımızın hafta sonlarında bakanlığımız açmış olduğu destekleme kurslarında öğrencilerimizi ellerinden geldiği kadar yetiştirmeye çalışıyorlar. Biz sadece kaynak kitap alımında sıkıntı yaşıyoruz. Kaynak kitap aldırıldığı zaman herhangi bir öğrenci velisi şikayette bulunduğu zaman sanki idarecilerimizin ve öğretmenlerimizin bu kaynak kitaplarından maddi bir gelir elde ettiği anlayışı kamuoyunda yerleşmiş durumdadır. Böyle bir şey yok. Devletin hazırladığı kitaplardaki testler ve sorular çok yeterli olmadığından dolayı öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz talep ediyor. Üniversite sınavında 1 soru fazla yaptığınızda rakiplerinizden birçoğunu geriye bıraktığınız bir eleme sistemi ile eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Bu eleme sistemi olduğu süre içerisinde de gerek velilerimiz gerekse öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz kaynak kitap alma ihtiyacı hissediyorlar. Velilerimizden alınan paralarla kurslar düzenleniyor. Bu kursların yerine destekleme kursları desteklensin, öğretmenlerimizde kaynak kitap istendiği zaman velilerimizde buna karşı çıkmadan kaynak kitaplar alınsın ki öğrenci üniversite sınavına daha iyi hazırlansın” ifadelerini kullandı.