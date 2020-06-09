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Kalp damar hastası 3 aylık bebek uçak ambulansla İstanbul'a sevk edildi

Erciyes Üniversitesi’nde tedavi gören 3 aylık bebek, uçak ambulansla İstanbul’daki Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Erciyes Üniversitesi'nde tedavi gören 3 aylık bebek, uçak ambulansla İstanbul'daki Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Erciyes Üniversitesi Pediatri Bölümü'nde BAT tanısından dolayı kalp damar rahatsızlığı nedeni ile yatan 3 aylık N.E., ambulansla Hava Ambulans'ı İniş Pisti'ne getirildi. N.E., burada kendisini bekleyen uçak ambulans ile Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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