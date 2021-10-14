İhlas Haber Ajansı

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Kalp hastasının imdadına helikopter ambulans yetişti

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde kalp rahatsızlığı olan vatandaş, helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kalp rahatsızlığı olan vatandaş, helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.


İlçede yaşayan ve kalp rahatsızlığı tedavisi gören 73 yaşındaki D.M. için helikopter ambulans görevlendirildi. Helikopter ambulans, D.M.'yi Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nden alarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne nakletti. D.M.'nin tedavisi devam ediyor.

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