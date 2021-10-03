Kalp krizi geçiren öğretmene öğrencilerinden hüzünlü veda

Kayseri'nin Talas ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden öğretmen için öğrencileri ve okul yönetimi tarafından düzenlenen törende öğrenciler gözyaşlarına boğuldu.

İlçeye bağlı Sahra Galip Özsan Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ali Karakaş (48), evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Ali Karakaş, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

“Öğretmene öğrencilerinden hüzünlü veda”

Hayatını kaybeden öğretmen için görev yaptığı Sahra Galip Özsan Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Törende hayatını kaybeden Ali Karakaş için Kur'an okunarak, dua edildi. Karakaş'ın ailesi tabutuna sarılırken, öğrencileri ise gözyaşlarına boğuldu.

Ali Karakaş'ın cenazesi törenin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi.