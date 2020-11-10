Kalp krizi geçiren yaşlı kadının imdadına ambulans helikopter yetişti

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kalp krizi geçiren 74 yaşında bir kadın, ambulans helikopter ile kent merkezine getirilerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Kayaaltı köyünde kalp krizi geçiren 74 yaşındaki A.Ş., Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın, daha sonra ambulans helikopter ile şehir merkezine getirildi. Şehir merkezine getirilen kadın, daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.