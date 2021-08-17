Kamber'de yılların hayali gerçekleşiyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kırsal mahallelere yönelik çalışmalarına önemli bir halka daha ekleniyor. Kamber'de taş ocaklarına çalışan araçların mahalle içinden ulaşımını sağlayan ve büyük bir sorun teşkil eden yol, bölge dışına taşınıyor.

Talas Belediyesi, Kamber Mahallesi içinden taş ocaklarına bağlanan ve ağır vasıta araçların trafik güvenliği açısından tehlike arz ettiği yola alternatif yol çalışması başlattı. Mahalle ortasından geçen yoldan dolayı bölge sakinlerinin hem toz ve gürültü, hem de can güvenliği sorunu yaşadığı bölgede yapımına başlanan yeni yolla birlikte mesafe de kısalacak. Taş ocakları ile Malatya yolu arasında yapımına başlanılan yeni yolda bir yandan kepçe ve dozer ile kot düzenleme, diğer yandan hafriyat kamyonlarıyla da dolgu çalışmaları sürüyor. 15 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğunda planlanan yeni yol ile maden ocaklarından çıkan TIR'ların artık Malatya yoluna ulaşımı da daha konforlu ve güvenli olacak.

Yeni yol yapımının hayalini yıllardır beklediklerini belirten Kamber Muhtarı Ömer Navruz, “20 yıldır kangren olan taş ocakları yolu şimdi yapılıyor. Mahallemiz için hayal olan bir hizmet gerçekleşiyor. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a gerçekleştirdiği hizmetler için mahallemiz halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşlar da Başkan Yalçın'a dua ettiklerini söyleyerek, “Allah devlete zeval vermesin, Başkanımıza çok dua ediyoruz, çok güzel bir çalışma” diye konuştu.