İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kamu kurumlarından hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, kamu kurumlarından hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs yakalandıİl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pınarbaşı ve Bünyan ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, kamu kurumlarından hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs yakalandı



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pınarbaşı ve Bünyan ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. Jandarma Dedektifleri JASAT ve Pınarbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda, hırsızlık yaptıkları tespit edilen S.V., A.U. ve F.K. yakalanarak gözaltına alındı.


Karakoldaki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.