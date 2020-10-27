Kamulaştırma çalışmaları tamamlanan yapılar yıkıldı

Memduh Büyükkılıç, 30 metre genişlik ve 5 kilometre uzunluğundaki Hisarcık Yolu'ndan Talas Yolu'na bağlanacak yolun kullanıma açılması için Erenköy Mahallesi sınırları içerisindeki enkaz kamulaştırma çalışmaları tamamlanan yapıların yıkımının gerçekleştiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin trafiği için hayati önem taşıyan projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, 5 kilometre uzunluğundaki Hisarcık Yolu'ndan Talas Yolu'na bağlanacak olan ana arterler hakkında bilgi aldı.

“AÇTIĞIMIZ BU ANA ARTERLER HAYATİ PROJELERİMİZDİR”

Çay Bağları'ndan geçecek olan yol çalışmalarını denetleyen ve yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, “Kayserimiz gelişiyor, güzelleşiyor, imar uygulamalarımızı hayata geçiriyoruz, yeni yollar açıyoruz. Açtığımız bu ana arterler hayati projelerimizdir” dedi.

KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRİLECEK

Başkan Büyükkılıç, ana arterleri kısa süre içerisinde hayata geçireceklerini belirterek, “Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Talas Yolu'nu Hisarcık Yolu'na bağlayacak olan 30 metre genişliğindeki yolun 3 bin 194 sayılı İmar Kanunu'nun 18'inci madde uygulaması sonucu kamuya terki sağlandı. Yolun kullanıma açılması kapsamında enkaz kamulaştırma çalışmaları tamamlanan yapıların yıkımı gerçekleştirildi. 30 metre genişlik, 5 kilometre uzunluğundaki Hisarcık Yolu'ndan Talas Yolu'na bağlanacak olan ve Çay Bağları'ndan geçen ana arterimizi inşallah kısa bir süre içerisinde hayata geçirmiş olacağız. Bir taraftan yol güzergahlarını belirliyoruz, bir taraftan da çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, ulaşım konusunda hayati önem taşıyan bir projenin daha şehre, bölgeye ve Melikgazi'ye hayırlı olmasını diledi.