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Kamyonet ağaca çarptı: 2 yaralı

Kayseri’de yoldan çıkarak karşı yola geçen kamyonet ağaca çarptı, araçta büyük hasar oluşurken 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de yoldan çıkarak karşı yola geçen kamyonet ağaca çarptı, araçta büyük hasar oluşurken 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Erkilet Dere mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen A.D.'nin (16) sürücüsü olduğu 06 AT 2715 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı A.D. ile K.K. (14) ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemi alarak kamyonette inceleme yaptı. Polisin incelemesinin ardından hurdaya dönen araç, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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