Kayseri'de bir maden sahasında meydana gelen kazada kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde Kuru Köprü ile Çatakdere Mahallesi arasında kalan maden ocağında meydana gelen olayda işçi Davut S. (46), patlayan tekeri değiştirmek için kamyonun altına kriko koydu. Krikonun kayması sonucunda kamyonun altında kalan Davut S. olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili işlem başlattı.