Kan Bağışı kampanyasına büyük ilgi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezinin Türk Kızılay'ı Kayseri Şubesi işbirliği ile düzenlenen Kan Bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasapoğlu'nun Bakanlık olarak 2019 yılını Gönüllülük Yılı ilan etmesiyle Gençlik Merkezi ve Türk Kızılay'ı Kayseri Şubesi kampanya başlattı.

Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezine kurulan kan verme noktasına 70 Gençlik Merkezi gönüllüsü ve İl Müdürlüğü personeli büyük ilgi göstererek kan verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, kan bağışının hayati önemine dikkat çekerek, toplumda kan bağışı bilincinin oluşması konusunda herkese ciddi görevlerin düştüğünü, herkesin gerekli duyarlılığı göstererek, Kızılay'a kan bağışı çalışmalarında destek olmaları gerektiğini, bağışlanacak her kanının bir hayat kurtarabileceği düşünerek kan bağışına önem verilmesi gerektiği açıklamasında bulundu ve bu anlamlı organizasyona katılan herkese teşekkürlerini iletti.