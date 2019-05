Kana Biyik'in taraftara cevabı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Kamerunlu futbolcusu Jean Armel Kana Biyik kararını vermiş değil.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2019 günü sona erecek olan Jean Armel Kana Biyik, kendisine kalması gerektiğini söyleyen bir taraftara sosyal paylaşım sitesi üzerinden cevap verdi.

30 yaşındaki stoper futbolcusu, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir taraftarın "You need to stay in Kayserispor. We need to you. Please stay with us King" (Kayserispor'da kalman gerekiyor. Sana ihtiyacımız var. Bizimle kal Kral) şeklindeki mesajını paylaşan Kana Biyik, "I will give my decision very soon" (Kararımı çok yakında vereceğim) şeklinde cevap yazdı.

Jean Armel Kana Biyik, Fransa'nın Toulouse takımından 2016-2017 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor'a geldi. 3 sezondur sarı kırmızılı takımda bulunan Kamerunlu stoper, 92 maçta görev alırken 1 gol attı. 10 kez sarı kart gören Kana Biyik 2 kez de kırmızı kart ile cezalandırıldı.