Kanala uçan kamyonetin alkollü sürücüsü yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyoneti ile kanala uçan alkollü sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Kuzulca Sokakta meydana gelen olayda H.O.(52) yönetimindeki 38 ABD 030 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kanala uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan sonra araçtan çıkarılan sürücü H.O.'nun alkollü olduğu anlaşıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından H.O. hastaneye kaldırılırken, kanala uçan kamyonet de bulunduğu yerden çekici yardımı ile çıkarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.