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Kanga 9 numara giyecek

Hes Kablo Kayserispor takımının yeni transferi Wilfried Kanga’nın forma sırt numarası belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor takımının yeni transferi Wilfried Kanga'nın forma sırt numarası belli oldu.


Hes Kablo Kayserispor ile 3 yıllık sözleşme yapan Fransız futbolcunun hangi numaralı formayı giyeceği belli oldu. Hafta sonu Kayseri'ye gelen ve ayağının tozuyla sağlık taramasından geçerek resmi sözleşmeye imza atan 22 yaşındaki forvet futbolcusu, sarı kırmızılı takımda 9 sırt numaralı formayı giyecek.


Fransa'nın Angers takımından transfer edilen Kanga'nın bu hafta deplasmanda oynanacak Alanyaspor müsabakasında yeni formasını giymesi bekleniyor.

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