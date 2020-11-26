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Kanga takıma katıldı

Hes Kablo Kayserispor’un Fildişi asıllı Fransız forvet oyuncusu Wilfired Kanga takıma katılarak çalışmalara başladı.

Hes Kablo Kayserispor'un Fildişi asıllı Fransız forvet oyuncusu Wilfired Kanga takıma katılarak çalışmalara başladı.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Kanga sevinci. Lige verilen milli arada yapılan koronavirüs (covid-19) testi pozitif çıkan Fransız oyuncunun yapılan son testi negatife dönmesinin ardından dün yapılan antrenmanda yer aldı. Kanga'nın bugün oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu karşılaşmasında Hekimoğlu Trabzon'a karşı oynaması bekleniyor. Kanga ligde oynanan son Galatasaray maçında karantinada olduğu için forma giyememişti.

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