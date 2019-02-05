Kanser Günü'nde Göçmenlere Meme ve Rahim Ağzı Kanseri Taraması Yapıldı

Türk Kızılay'ı Toplum Merkezi Birimi ile işbirliği içerisinde yürütülen etkinlikler kapsamında ülkemizde misafir olan göçmenlere meme ve rahim ağzı kanser taramaları yapılarak konu hakkında tercüman eşliğinde bilgilendirmeler yapıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Servet Başkal KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Sebahat Ercan; “Kanser Erken Teşhis Tarama Merkezleri bünyesinde yaptığımız kanser kontrollerini ulusal tarama standardı çerçevesinde uyguluyoruz. Kadınlarda 40-69 yaş arası meme kanseri, 30-65 yaş arası rahim ağzı kanseri, hem kadın hem de erkeklerde 50-70 yaş arası kolon kanserlerine bakabiliyoruz. Herhangi bir sağlık güvencesi olmasına hiç gerek yok. Tarama programlarını ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Yılın belirli gün, hafta ve aylarında da gerek kendi çerçevemiz içerisinde gerekse kurumlarla işbirliği içerisinde faaliyetler yapmaktayız. Bugün de “4 Şubat Dünya Kanser Günü” sebebiyle Türk Kızılay'ı ile birlikte taramalar yaptık. Kendi kendine meme muayenesi eğitimleri vererek mamografi çekimleri ile rahim ağzı kanserine yönelik kontrolleri gerçekleştirdik. “Kanserden değil geç kalmaktan korkun” diyerek mutlaka KETEM'lere gelmenizi öneriyoruz” dedi.

Türk Kızılay'ı Kayseri Toplum Merkezi Sağlık Uzmanı Gülşah Yıldırım ise, “Türk Kızılay'ı olarak bugün “4 Şubat Dünya Kanser Günü” için KETEM'le işbirliği gerçekleştirdik. Hanımlarımıza kanser semineri verilerek ilgili taramaları yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğüne katkıları için teşekkür ederiz” dedi.

Gün içinde devem eden diğer etkinlikte ise Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğünde stant açılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Etkinlikler, Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunmasıyla son buldu.