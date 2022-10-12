Kapadokya Boostcamp'ta Kraliçe Etabı tamamlandı

Kapadokya Boostcamp, bu yıl Türkiye'de ilk kez açılan ‘gravel' bisiklet rotasıyla sporculara farklı bir sürüş deneyimi yaşattı. Asfaltsız yollarda gerçekleşen ‘gravel' rotasıyla heyecanlı anlar geçiren sporcular, bölgenin güzel doğasında pedal çevirip, Erciyes Dağı'na tırmanarak Kraliçe Etabı'nı tamamladı.

Türk Telekom Prime desteğiyle düzenlenen yol bisikletçilerin sevilen kampı ‘Kapadokya Boostcamp' tamamlandı. Kapadokya'nın güzel doğasında 6-9 Ekim tarihlerinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)'nın katkılarıyla gerçekleşen kamp, birçok ülkeden dünyaca ünlü sporcuyu bir araya getirdi.

Tanınmış sporcular pedal çevirdi

Boostcamp'in ‘Mystic Rise' konseptli Kapadokya ayağına, dünyanın önde gelen bisiklet yarışçıları katılım gösterdi. İngiliz Triatlon Federasyonu L2 Antrenörü Luke Mathews, İtalyan influencer ve blok yazarı Ginevra Gargantini, dünyaca ünlü emekli profesyonel Alman bisiklet sporcusu Christoph Fingsten ve dünya gravel rotalarını keşfederek yayınlayan ‘Fatpigeon' ekibinin üyelerinden Loek Luijbregts Boostcamp'te pedal çevirdi.

Türkiye'nin ilk gravel bisiklet rotası açıldı

Kapadokya Boostcamp kapsamında, bu yıl Türkiye'de ilk kez gravel bisiklet rotası açıldı. Asfaltsız yollarda gerçekleştirilen gravel bisiklet rotasında sporcular nefes kesen bir sürüş deneyimi yaşadı. Bisikletseverler kamp süresince peri bacaları arasında bisiklet sürme ve Kızıl Vadi'nin meşhur gün batımını izleme şansına sahip oldu. Sporcular, bölgenin doğal güzellikleri arasında Erciyes Dağı'na tırmanarak yapılan ‘Kraliçe Etabı' ile kampı tamamlandı.