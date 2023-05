"Kapadokya'nın Giriş Kapısı" Soğanlı bu bahar başka güzel

'Kapadokya'nın Giriş Kapısı' olarak nitelendirilen Soğanlı Vadisi'nde başlatılan çevre düzenleme çalışmaları ve yürüyüş yollarının yapımında sona doğru yaklaşıldı. Çalışmalarla birlikte farklı bir görünüme bürünen Soğanlı Vadisi'ndeki turist sayısı 2 kattan fazla artarken, misafirler her gün havalanan sıcak hava balonlarıyla da tarihi yapıyı havadan izleme imkanı buluyor.

Vali Gökmen Çiçek'in Kayseri'ye atanmasının ardından büyük önem verdiği Soğanlı Vadisi'ndeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapımına başlanan meydan düzenlemesi ve yürüyüş yollarında sona gelinirken, vadi farklı bir görünüme büründü. Sıcak hava balonlarının da havalandığı vadiye gelen turistler, kültürel mirası havadan izleme şansına da sahip olurken, ağırlanan misafir sayısında da gözle görülür derecede artış yaşandı.

Soğanlı'da çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, "Geçen yıl başlayan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yakın zamanda bitecek noktalar da var. Geçtiğimiz yıl birkaç proje gündeme geldi. Bunlardan birisi meydan düzenlemesi, diğeri yürüyüş yolları, diğer çalışmalar da kiliseler içerisinde yapılan konservasyon ve restorasyon çalışmaları. Valimiz Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, Kaymakamımız Ahmet Ali Altıntaş gerçekten birliktelik içerisinde buradaki çalışmalarda sürekli yer aldık. Burada güzel bir iş birliği içerisinde çalışmalar devam ediyor. Özellikle meydan düzenlemesi olarak ele aldığımız çalışmalarda birçok noktada çalışmalar sona geldi. Yürüyüş yolları da keza aynı şekilde. Buraya gelen ziyaretçilerimizin ören yerinde rahatlıkla hem gezebilmeleri, hem daha önce gidilemeyen yerlere gidebilmesi için yürüyüş yolları da yapıldı. Aynı şekilde 'Tahtalı Kilise' olarak bilinen Azize Barbara Kilisesi içerisinde restorasyon ve duvar resimlerinde bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Onda da sona doğru yaklaşıldı" dedi.

Soğanlı'nın yeni çehresiyle misafirlerini ağırlayacağını kaydeden Dursun, "Çalışmalar iyi gidiyor. Soğanlı gerçekten yeni çehresiyle çok daha turisti burada ağırlayacak. Her gün burada sıcak hava balonu kalkıyor. Ona da ilgi çok. Buradaki çalışmalarımız bunlarla sonlanmayacak. Birçok noktada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok daha sayıdaki misafirlerimizi burada ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Her gün 12 balon kalıyor, misafirlerin doğal güzelliği kuşbaşı izleme şansı olacak"

Vali Gökmen Çiçek önderliğinde başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizen Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ise, ören yerlerinin ziyarete açılmasıyla vatandaşları Soğanlı'ya davet etti. Altıntaş, "Soğanlı Vadimiz daha öncelerde tabi ki ziyarete açık bir bölgeydi. Lakin geçen yıl başlattığımız ve Valimiz Gökmen Çiçek önderliğinde ilerlettiğimiz turizm atağı çerçevesinde çok ciddi bir ilerleme katettik. Hem çevre düzenlemesi bitmek üzere, hem yürüyüş yolları yapıldı. Ulaşılması zor olan yerlere daha önce turistimiz tozlu, patika yollardan giderek ulaşmaya çalışıyordu ve bu turizmi ciddi olarak etkiliyordu. Bunun önüne geçmek için Valiliğimizin başlattığı ve büyükşehrimizin de ortaklaşa yaptığı proje çerçevesinde muazzam bir çalışma gerçekleştirildi. Birlikte yapılan çalışmanın ne kadar güzel netice verdiğine şahit olduk. Burada çok ciddi manada tarihi bir doku var. Buralar; bin 500 yıl öncesinden kalma bir tarihe ev sahipliği yapıyor. Buralar; Hristiyanlık açısından çok kıymetli bir yer. Aslında Soğanlı Vadisi turizm için her zaman büyük bir potansiyel olmuş. Lakin buranın bir ilgiye ve alakaya ihtiyacı varmış ve bunu valimiz öncülüğünde başlatmış olduk. İl Kültür Müdürlüğü'nün hazırladığı projelerle ciddi bir çalışma başladı burada. İnce ince dokuyarak etrafa zarar vermeden bir çalışmaya imza attılar. Çıkan muazzam eser, buralardaki kültürel varlığı da ön plana çıkarmış oldu. Ören yerlerimizin ziyarete açılmasından sonra turistlerimizi Soğanlı Vadisi'ne davet ediyoruz. Çünkü burası doğal turizminin yanında bir de balon turizmiyle buluştu. Her gün şu an itibariyle 12 balon kalkıyor ve bu sezonda balon sayımız 16'ya çıkacak. Bu doğal görseli kuşbaşı izleme şansları olacak. Bu fırsatı elde etmek herkese nasip olmuyor Buraya gelip bu fırsatı değerlendirmelerini istiyoruz" diye konuştu.

"Turist sayımız yüzde 100'ün üzerinde arttı"

Bölgenin bu yıl yatırıma doyduğunu belirten Soğanlı Muhtarı Ali Cebeci de, "Soğanlı'da hiç görülmemiş bir yatırım aldık, Allah razı olsun. Turist sayımız yüzde 100'ün üzerinde arttı. Yeni yatırımcılar bekleniyor, pansiyonlara yönelik çalışma başlayacak. Soğanlı, Valimizin de dediği gibi bu bahar bir başka oldu. Bu şekilde giderse Türkiye'de turizm noktasında hak ettiği yere çok çabuk ulaşacağını düşünüyorum" dedi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise, "Kapadokya'nın en güzel noktalarından biri olan Soğanlı'dayız. İlçemizi tarım, turizm ve tarih ilçesi olarak tanımlıyoruz. İnşallah turizmde de çok hızlı bir şekilde yükselişe geçeceği ümidindeyiz" şeklinde konuştu.