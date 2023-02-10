Kapalı 15 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 156 araç ve 328 personel ile kardan kapanan yolları açma faaliyetleri yürüten ekipler, çift vardiya uygulaması ile karla etkin mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, kar yağışının toplumun günlük yaşantısına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadele ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Sarız ilçesindeki 15 mahalle yolunu daha ulaşıma açtı. Ekiplerin, yoğun çalışması sonucu şehir merkezi ve kırsalda kapalı yol kalmazken, ekipler tipiden dolayı sıkıntılı yollara acil müdahale ederek, yol genişletme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan bu yıl içerisinde bugüne kadar kar mücadelesi yapılan 21 bin 560 kilometrelik yol ağında 2 bin 695 mahalle yolu ulaşıma açıldı.