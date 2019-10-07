Kapalı Kale'den Erol Bedir'e teşekkür

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale'den yapılan açıklamada istifa eden Kulüp Başkanı Erol Bedir ve yönetimine teşekkür edildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da 7. hafta sonunda alınan başarısız sonuçlar sonrası Kulüp Başkanı Erol Bedir ve Teknik Direktör Hikmet Karaman görevinden istifa etti. İstifa ettiklerini açıklayan Bedir ve Karaman'ın ardından sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu Kapalı Kale yaptığı açıklamada, “ Turgay Şeren Sezonunun devre arasında, ellerin taşlar altına konulmadığı sıkıntılı günlerde 'her şey' olarak tanımladığımız Kayserispor'umuzu düşme hattından kurtararak, daha sonraki iki buçuk sene zarfında her zorluğa göğüs geren Sayın Dr. Erol Bedir'e ve yönetimine şükranlarımızı sunarız. İlk geldiği günden sonra şehrin havasını değiştiren şehirde yapılması gereken, yapılmayanları yapan bu süre zarfında taraftarın isteklerine kulak tıkamayan son yaptığı istifa açıklamasıyla bunu bir kez daha gösteren Erol Bedir ağabeyimize bire bir şahit olduğumuz emekleri, gayretleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz” denildi.