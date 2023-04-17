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Kapalı Kale'nin Orkestra şefi MHP'ye katıldı, üye kaydını Baki Ersoy yaptı

MHP’ye üye olan Kayserispor’un taraftar grubu Kapalı Kale’nin Orkestra Şefi Çetin Uzunoğlu’nun kaydını, Baki Ersoy yaptı.

MHP'ye üye olan Kayserispor'un taraftar grubu Kapalı Kale'nin Orkestra Şefi Çetin Uzunoğlu'nun kaydını, Baki Ersoy yaptı.



MHP Kayseri 2. Sıra Milletvekili Adayı Baki Ersoy'a destek sürüyor. Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale'nin sevilen ismi ve organizasyonlarında aktif görev alan Çetin Uzunluoğlu MHP'ye üye oldu. Üyelik kaydını MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy yaptı. Kayserispor'a destekleriyle taraftarın sevgisini kazanan Baki Ersoy'a Kayserispor taraftarlarının destekleri ve MHP'ye yeni sürpriz üyeliklerin olacağı belirtildi.

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