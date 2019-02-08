Kapanan yolu açtırmak isteyen, telefonu bozulan 112'yi aradı

Figen Gürbeden, 112'ye gelen çağrıların yarısını gereksiz çağrıların oluşturduğunu söyleyerek, “Bilinçlendirme kampanyalarına rağmen yol açtırmak için, akşam ne yapacağım diye sormak için, telefonumun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için halen aramalar devam ediyor” dedi.

7/24 esasına göre Kayseri'de gece gündüz başı dara düşen vatandaşların imdadına yetişmek için çalışan 112 servis çalışanları, gereksiz çağrılardan dert yandı. Figen Gürbeden, Kayseri'de 637 personel ile vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi. Gürbeden, “Kayseri'de 36, 24 saat çalışan, 3 tane 8-5 çalışan istasyon, hava 38 ve uçak ambulans ile 637 personel ile acil sağlık hizmetlerini vermeye çalışıyoruz. 2017 yılında 127 bin 500 civarında olan vak'a sayımız 2018 yılında 137 bine yükseldi. Vak'a sayımızda yüzde 13'lük bir artış var. 2017 yılına göre çağrı sayımızda yüzde 3'lük bir düşüş var. Bu bizim için çok sevindiricidir. Gereksiz çağrıların azaldığını görüyoruz. Bunu da Yaşama Yol Ver Kampanyası ve Bakanlığımızın yürüttüğü Minik 112'nin çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzde 3'lük düşüşe rağmen toplam çağrımızın yaklaşık yarısını gereksiz çağrılar oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Gereksiz çağrıların ekiplerin vak'alara geç ulaşmasına neden olduğunu kaydeden Gürbeden, şunları söyledi:

“Bilinçlendirme kampanyalarına rağmen yol açtırmak için, akşam ne yapacağım, telefonumun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için maalesef halen aramalarımız devam ediyor. Umarım gittikçe bu gereksiz çağrı sayısı düşecektir. Bu hem komuta kontrol merkezimin meşguliyetine neden oluyor hem de vak'alara geç ulaşmamıza neden oluyor. Vak'alara geç ulaşmamızın başka nedeni de, vatandaşlarımızın adreslerini tam olarak bilmemeleridir. Vatandaşlarımızın özellikle apartman dış numaralarını öğrenmelerini istiyoruz. Çünkü kullandığımız sistemlerde apartman dış kapı numarasını girdiğimiz zaman onlara çok kolay ulaşabiliyoruz.”