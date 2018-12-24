Kaptan Umut bu kez oynamadı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşan Kayserispor'da takım kaptanı Umut Bulut, ilk 11'de sahaya çıkamadı. Teknik Direktör Hikmet Karaman, tecrübeli futbolcuyu yedek oturturken Artem Kravets'e ilk 11'de şans verdi.

3 oyuncu değişikliği yapan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Umut Bulut'a yine forma vermedi. Kayserispor'da Tiago Lopes'in yerine Levent Gülen, Artem Kravets'in yerine Silvestre Varela ve sakatlanarak oyunu tamamlayamayan Cristian Sapunaru'nun yerine ise Asamoah Gyan oyuna girdi.

Umut'un karnesi

Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut, bu sezon ilk 15 lig maçında tam oynadı. 90'ar dakika oynayan Umut, Akhisarspor maçında ise 70 dakika oyunda kaldı. Tecrübeli futbolcu ligde 1420 dakika Kayserispor forması giyerken ilk kez bir lig maçında bu sezon kadroda olmasına rağmen oynamadı. Umut Bulut, ligin ilk yarısında Kayserispor forması ile 2 gol atarken 1 asist yaptı 1 kez de sarı kart gördü.

Umut Bulut, geride kalan hafta içerisinde Kayseri'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Altay'a karşı 18 dakika oynamıştı.