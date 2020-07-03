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Kapüşonlu hırsızlar yakayı ele verdi

Kayseri’de iki ayrı iş yerinden 8 laptop ve 11 tablet ile 3 bin 750 TL’lik sigara çalan iki hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Kayseri'de iki ayrı iş yerinden 8 laptop ve 11 tablet ile 3 bin 750 TL'lik sigara çalan iki hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Kapüşonları ile yüzlerini gizlemeye çalışan hırsızlar eşkalleri belirlendikten sonra polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde, Sahabiye ve Osmanlı Mahallesinde bulunan 2 ayrı iş yerinden 8 adet bilgisayar, 11 adet tablet, 1 adet şarj cihazı ve 3 bin 750 TL değerinde sigara çaldıkları belirlenen S.K ve C.Ö isimli şahıslar yakalandı. Zanlıların hırsızlık anları ve kapüşonla gizlenmeye çalıştıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.


Şahısların çaldıkları malzemeler sahiplerine teslim edilirken, S.K ve C.Ö işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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