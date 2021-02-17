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Kar küreme aracı yan yattı

Karayollarına ait kar küreme aracı kar temizleme çalışmaları sırasında şarampole düşerek yan yattı.

Kazada ölen veya yaralanan olmadı.


Tomarza ilçesinde kapanan yolları temizleyen karayollarına ait kar küreme iş makinesi İlçeye bağlı Pusatlı Mahallesi arasındaki ana yolu temizlerken şarampole düşerek yan yattı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Trafik ise kontrollü bir şekilde verilmeye başlandı.


Tomarza Belediyesine ait iş makinelerinin yardımı ile kara küreme aracını kurtarma çalışmaları başladı.

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