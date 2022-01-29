İhlas Haber Ajansı

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Kar nedeniyle ahır çöktü

Kayseri’nin İncesu ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü. Çöken ahırda bulunan 35 büyükbaş hayvanın 32'si kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Örenşehir Mahallesinde Mehmet Aralık'a ait ahırın çatısı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda ahırda bulunan 32 büyükbaş hayvan ekiplerce bulundukları yerden kurtarılırken 3'ü ise telef oldu.

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