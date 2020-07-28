İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kar Reklam Ajansı 10. Yılını Kutluyor

Kayseri’de medya satınalma, planlama, internet haberciliği ve medya takibi gibi alanlarda başarılı hizmetler sunan Kar Reklam Ajansı, 10.

Kayseri'de medya satınalma, planlama, internet haberciliği ve medya takibi gibi alanlarda başarılı hizmetler sunan Kar Reklam Ajansı, 10. yılını kutluyor.


Kuruluşlarından bu yana standart hizmetlerin yerine çözüm odaklı, ihtiyaçlara cevap verebilen bir yapıyı benimsediklerini ve çözüm ortaklarına önemli katkıları da bu bakış açısı sayesinde yaptıklarını ifade eden Sürmen, sektörde hatırı sayılır bir yer edindiklerini söyledi. Faaliyet gösterdikleri alanda Kayseri'de ilk sıralarda olmayı amaçladıklarını ifade eden Sürmen, “Kuruluşumuzda kentte reklam ajansı mantığına yeni bir boyut kazandıran ve müşteri memnuniyetini her şeyin önünde tutan bir firma tasarlamıştık. Bu doğrultuda alanımızda uzmanlaşarak verdiğimiz hizmetlerle alanında başarılı bir ajans haline geldik. ‘Güven Her şey' sloganıyla yola çıktık . Sektördeki 22 yıllık birikimimizle müşterilerimize daima en iyi hizmeti vermeye özen gösterdik. Zaman içerisinde alanımızda ön plana çıktık . Önemli markalarla çözüm ortaklığı yapıyoruz. Çalıştığımız firmaları kendimize yakın görüp büyük düşünüyoruz. Biz; yüksek hedefleri birlikte koyalım, engelleri birlikte aşalım ve birlikte büyüyelim düşüncesiyle hareket ediyoruz. Verdiğimiz hizmetle çalıştığımız firmaların gelişimine katkıda bulunduğumuza inanıyoruz” diye konuştu.


Sabahattin Sürmen, profesyonel bir ekiple çalıştıklarını, kalite ve müşteri memnuniyetinden taviz vermediklerini sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.