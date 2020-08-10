Kar Sporlarına taze kan Armada Spor Kulübü kuruldu.

Bir grup kayak sever işadamı, akademisyen ve çeşitli kurumlarda görev yapan yöneticiler tarafından, ‘Armada Spor Kulübü' kar sporlarında faaliyet göstermek üzere kuruldu. Abdullah Necat Türkmenoğlu'nun başkanlığını yaptığı kulüpte Fenerbahçe Üniversitesi Spor Dekanı Alaattin Fırat Şentürk ve Batuhan Elitaş gibi isimler ise yönetici olarak yer alıyor.

Türkiye'de kar sporlarının yıllardır belirli bir kesimin yaptığı spor olarak bilindiğini söyleyen Türkmenoğlu, “ Ülkemizin özellikle son 15 yılda yaptığı spor yatırımları ile bu sporun sanılanın aksine toplumun her kesimince yapılabileceği anlaşıldı. Kulübümüz Kayseri merkezli bir kulüptür. Kayseri'ye merkez seçmemizdeki en önemli etken Erciyes Kayak Merkezi oldu. Erciyes Kayak Merkezi uluslararası standartların da üzerinde bir tesistir. Gerek pistleri gerekse teleferik sistemi ile Erciyes Kayak Merkezi İç Anadolu'nun kar sporları yönünden incisidir. Biz de böyle güzel imkanı bizlere sağlayan devletimize şükranlarımızı sunmak adına bu Spor Kulübünü kurduk. Şükranlarımızı sunmaktan kastım biz bu kulübü kurarken bir karar aldık. Memleketimizin çocukları bu sporu rahatça yapabilsin dedik. Kayserimizin en ücra köşesindeki yavrularımız da bu sporu yapabilsin istedik. Tabii bu önceliğimizin yanında gerek bölgesel gerek ulusal gerekse uluslararası müsabakalarda en iyi dereceleri almak için tüm enerjinizi sarf edeceğiz. Şu kadarını söyleyebilirim ki şu anda Türkiye şampiyonu sporcularla görüşme halindeyiz. Şampiyon sporculardan birisini şuan için kadromuza kattık” dedi.

Kulüp faaliyetleri hakkında da bilgi veren Türkmenoğlu, “Kulüp olarak ilk etapta kayak ve snowboard dallarında yarışacağız. İlerleyen süreçte farklı branşlarda da müsabakalara katılıp katılmama hususunda yönetim olarak değerlendirme yapacağız” dedi.