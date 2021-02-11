Kar Voleybolu Milli Takımı turnuvaya Erciyes'te hazırlanıyor

Kar Voleybolu Milli Takımı, Avusturya'da düzenlenecek Avrupa Turu için Erciyes'te hazırlıklarına devam ediyor.

Kar Voleybolu Milli Takımı, şubat ayında yapılacak olan Avrupa Turu için Erciyes'te hazırlık kampına devam ediyor. 19-21 ve 26-28 Şubat tarihlerinde Avusturya'da yapılacak olan Avrupa Turu için Milli Takım Antrenörü Sakıp Karalı idaresindeki voleybolcular, Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Hazırlıkların çok iyi geçtiğini ve takım olarak Avusturya'dan madalya ile dönmek istediklerini kaydeden Plaj ve Kar Voleybolu Milli Takım Oyuncusu Bahanur Şahin Gökalp, "Kar Voleybolu Avrupa Turu için Kayseri'de kamp yapmaktayız. Avusturya'da oynanacak Avrupa turu için hazırlanıyoruz. 19-21 ve 26-28 Şubat tarihleri arasında iki ayrı turnuva oynanacak. Biz de yaklaşık 5 gün önce Erciyes'e geldik. Bir 10 gün daha buradayız, turnuva için hazırlanıyoruz. Hem konum olarak hem normalde de burada böyle turnuvalar düzenlendiği için Erciyes'teyiz. Şu an her şey yolunda. Pandemi nedeniyle geçen sene turnuvalar son bulmuştu. Kumda idman yaptık ama karda ilk kampımız. Gayet iyiyiz, turnuvaya hazırız. Hedefimiz, Avusturya'da düzenlenecek iki turnuvada da mutlaka madalya almak" dedi.