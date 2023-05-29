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Karabörk ve Erşan anneleri ‘uyuşturucu' konusunda bilgilendirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Sağlık Müdürü Dr.

Mehmet Erşan, anne ve anne adaylarını ‘uyuşturucu' konusunda bilgilendirdi.


Mehmet Erşan, tarafından ‘En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesi çerçevesinde eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Geriatri Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte İl Müdürleri Karabörk ve Erşan, annelere ve anne adaylarına uyuşturucu ve uyarıcı maddenin zararlarından bahsederek, çocuklarını uyuşturucudan uzak tutmak için ne yapmaları gerektiği hakkında bilgiler verdi.

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