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Karabörk'ten uygulama yapan polislere ziyaret

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, uygulama noktalarındaki polis ekiplerini hem ziyaret etti, hem de denetim yaptı.


İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ile getirilen getirilen sokağa çıkma yasağının içerisinde bulunan Kayseri'de, polis ekipleri denetimlerini artırdı. Kentin farklı noktalarında kurulan uygulama noktalarında tek tek araçları durduran ekipler, kimlik kontrolü yapıyor ve yasağa uymayan vatandaşlara ceza yazıyor.


İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de, Cumhuriyet Meydanı'nda uygulama yapan polis ekiplerini ve gece bekçilerini ziyaret etti. Sosyal mesafeyi koruyarak denetim yapan Kamil Karabörk, polis ekiplerine kendilerini virüsten korumaları için uyarılarda bulundu. Karabörk ayrıca, uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerinden de, alınan tedbirlere uymalarını istedi.

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