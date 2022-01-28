Karaciğeri büyütüldü, hayata tutundu

Kolon kanseri teşhisiyle Kayseri Şehir Hastanesi kemoterapi ünitesinde tedavi gören 58 yaşındaki Zeynel Kaya, kemoterapi almasına rağmen hastalığının ilerlemesinin durdurulamaması nedeniyle gastroentereloji cerrahi kliniğine yönlendirildi. Burada yapılan incelemelerin ardından Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Ersin Gündoğan tarafından gerçekleştirilen 2 aşamalı karaciğer büyütme cerrahisi Zeynel Kaya'nın karaciğerindeki metastazları temizlenerek sağlığına kavuşturuldu.

Tedavi hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Ersin Gündoğan, "Kalın bağırsak kanserleri; Dünya Sağlık Örgütünün son verilerine göre en sık saptanan üçüncü kanser olmasının yanında, kansere bağlı ölümlerin ise ikinci en sık sebebidir. Hastalığın tedavisinde altın standart; cerrahi tedavi ve gerek olunan hastalarda kombine edilmiş kemoterapi-radyoterapi kombinasyonlarıdır. Hastalığın en sık yayıldığı organ ise karaciğer olarak bilinmektedir. Karaciğer yayılımı olan kolon kanserinde ise en iyi yaşam şansına sahip tedavi seçeneği yine yayılım alanını da içerecek şekilde gerçekleştirilen kalın bağırsak ve karaciğer kombine ameliyatlarıdır. Hastamızın tarafımıza kalın bağırsak 3 ayrı yerinde kanser lokalizasyonu ve karaciğerin iki lobunda birçok kanser yayılım alanı olması nedeniyle başvurdu. Daha önce kemoterapi tedavisi almış ve tarafımıza kemoterapi tedavisi altında olmasına rağmen hastalığının ilerlemesi nedeniyle yönlendirilmiştir. Karaciğer yayılım alanının karaciğerin her iki yarısında ve birçok sayıda olması nedeniyle ilk planda cerrahi tedavi birçok merkezde düşünülmemiştir. Biz hastamıza bu haliyle ameliyat sonrası bırakılacak sağlam karaciğer volümünün yeterli olması amacıyla iki aşamalı cerrahi planladık. Hastamıza ilk aşamada hastalıklı kalın barsak kanser alanlarını içerecek şekilde totale yakın kalın bağırsak ameliyatı, karaciğer sol yarısında bulunan yayılım alanlarına ise karaciğer sol bunun üçte birini alacak şekilde karaciğer ameliyatı yaptık. Ardından operasyon sonrası temizlenen ve metastaz alanı bulunmayan karaciğer sol lobunu büyütüp, büyük metastaz alanlarının bulunduğu karaciğer sağ lobunu küçültmek amacıyla; karaciğer sağ lobunun asıl kanlanmasını sağlayan damarını kapattık. Bu işlemden yaklaşık 5 hafta sonra yapılan incelemede karaciğer sol lobunun hastaya yetecek düzeyde büyüdüğü ve hastalıklı olan karaciğer sağ lobunun küçüldüğü tespit edildi. Ardından hastaya ikinci aşama cerrahi uygulandı ve hastanın multipl metastaz alanı bulunan sağ lobu alındı. Böylece hastanın birçok kanser odağı bulunan kalın bağırsağı ve birçok metastaz alanı bulunan karaciğeri operasyon ile temizlenmiş oldu. Hastamız şifa ile hastanemizden taburcu edildi" ifadelerini kullandı.

Hasta Zeynel Kaya da, "Nevşehir'den Kayseri Şehir Hastanesi'ne geldim. Bağırsak kanseriydim. Bağırsaklarımda bulunan kanser karaciğerime sıçramış. Ben iki yıl kemoterapi aldım fakat iyileşemeyince kemoterapi doktorum beni Dr. Ersin beye yönlendirdi. Kemoterapi veren doktorumda Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalışıyordu. Ersin hocam beni ameliyat etti. Çok zor bir ameliyattı ama Ersin hocam ve ekibinin başarısı sayesinde Allah'ın da izniyle ayağa kalktım” dedi.