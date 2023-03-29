Karadeli'den Kayseri'deki STK'lara çağrı: “Kenya'nın Ankara büyükelçisini Kayseri'ye davet edelim”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Kenya İş Konseyleri Başkanı Ömer Karadeli, iş adamlarının Kenya'da bulunan pastadan yeteri kadar pay alamadığını söyleyerek, STK'lara çağrıda bulundu. Karadeli, “Ben Kenya'nın Ankara büyükelçisini Kayseri'ye davet edebilirim. Büyükelçi ile daha önce konuştuğumda siz nereye davet ederseniz ben gelirim dedi. Ticaret müsteşarı ile birlikte Kayseri'ye davet edelim” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Kenya İş Konseyleri Başkanı Ömer Karadeli, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada Afrika ve özellikle Kenya'daki gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Kayserili iş adamlarının Kenya'yı yakından tanımaları gerektiğini kaydeden Karadeli, STK'lara da çağrıda bulunarak, “Bizim Kayseri'de ticaret odasından, sanayi odasından ve diğer STK'lara davette bulunuyorum. Gerekirse görüşmeler ayarlayalım. Ben Kenya'nın Ankara büyükelçisini Kayseri'ye davet edebilirim. Büyükelçi ile daha önce konuştuğumda siz nereye davet ederseniz ben gelirim dedi. Ticaret müsteşarı ile birlikte Kayseri'ye davet edelim. Ben istiyorum ki; Kayseri'deki tüccarlarımız Afrika'ya açılsınlar. Açılanlarda var ama çok kayda değer sayıda değiller. O pastadan almamız gerektiği kadar bir pay almıyoruz. Halen Kenya'yı sabah erken kalkanın darbe yaptığı, sokak kavgalarının olduğu bir yer olarak düşünüyoruz ama böyle değil. Kenya'da çok güzel fırsatlar var. Burayla ilgilenen arkadaşlarımız benimle irtibata geçebilirler. Oradaki fırsatları anlatırım” ifadelerini kullandı.

“Afrika'nın ve Kenya'nın geleceğinde Türkiye'nin olmasını istiyorum”

Kenya'nın yanlış tanıtıldığı kaydeden Karadeli, kendisinin 7 yıldır bir mahalle kavgası dahi görmediğini belirterek, Afrika'nın ve Kenya'nın geleceğinde Türkiye'nin olmasını istediğinin altını çizdi. “Türkiye'nin ve Türk iş adamlarının Kenya'da +1 önceliği var” diyen Ömer Karadeli, “Orada çok seviliyoruz. Bunun sebebi Cumhurbaşkanımızın Afrikalılara karşı bakışıdır. Oraya karşı çok ciddi anlamda bir vizyon kattı. Biz burada anlayamadık ve “bizim askerimizin Somali'de ne işi var” dedik. “Bizim paramız mı çok ki Sudan'a kuyu açmaya gidiyoruz” dedik. Devlet, devlet eliyle yardım yaptı ve Afrikalılarında elinden tuttu. Türk iş adamı olarak orada bir devlet kurumuna iş için müracaat ettiğinizde ellerinden geldiği kadar Türk iş adamlarına vermeye çalışıyorlar. Bunu gözümle gördüm. Bir Kenyalı, Cumhurbaşkanımızın koskocaman resmini otobüsün arkasına yapıştırmışlar. Konjektör bundan 20 sene önce Afrika'yı yok saydı. İçeriden bakıldığında günlük siyasetin kurbanı edilen bir ülkeyiz ama Afrika'dan baktığınızda Türkiye kendi ayakları üzerinde duran ve rol model olarak alınan bir ülkeyiz. Çok seviliyor ve sayılıyoruz. Şuanda Çinli işadamları Kenya'nın her tarafında çok ciddi anlamda güzel ve büyük işler yapıyorlar. Kenya'nın siyasi iradesi şuanda bu makası Çinlilerden alıp Türk'lere vermeye çalışıyor. Bende bu oluşumu bildiğim için özelinde Kayseri'ye ve ülke vatandaşlarımıza sesleniyorum. Kenya'da muazzam fırsatlar var. bütün köşeler boş durumda. Bundan 8-10 yıl sonra çok çok zorlanarak ve üste paralar vererek girebiliriz. Çünkü bırakmıyorlar. Kenya'da devlet var. İngiliz'i orada, Çin'i orada. Bunlar korkmuyorlar, gidiyorlar. “Burası riskli, buraya gelmeyin” diyorlar. Bunu anlatmaya çalışıyorlar ama kendileri oradalar. Ben 7 yıldır bir mahalle kavgası bile görmedim. Trafik kavgası bile görmedim. Ben Afrika'nın ve Kenya'nın geleceğinde Türkiye'nin olmasını istiyorum. Bu çok çok önemlidir” şeklinde konuştu.