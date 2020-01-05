Karadenizliler, Kayseri'de düzenlenen gecede bir araya geldi

Kayseri'deki Karadenizliler, Kayseri Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen gecede bir araya geldi.

Kayseri Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen geceye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Önceki Dönem Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecede bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Önceki Dönem Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hocamız ile Hacettepe'den başlayan bir arkadaşlığımız var. Allah hocamızın kaderini Trabzonlu olarak dünyaya getirmiş ama Kayseri'de yaşamak olarak da yazmış. Buraya geldikten sonrada hocamız tüccarlığa başlamış bizi de geçmiş maşallah. İnsanoğlu doğduğu yeri severmiş. Çok şükür Karadeniz de sevilecek bir yer. Müziği ile yemekleri ile insanı ile gerçekten sevilecek bir yer. Allah bizi dünyaya getiriyor ama daha sonrasında o kaderimizde nereler varsa gidip oralarda yaşamaya devam ediyoruz. Sizler Karadeniz de doğmuşsunuz, Kayseri'de yaşıyorsunuz. Ben Kayseri'de doğdum. Yıllarca burada Belediye Başkanlığı yaptım. Sonra bana görev icabı Ankara'da Güneydoğu düştü. Şırnak tan, Cizre den, Silopi den çıkmadım. Ben onlara 13 bin kilometre gelenlerin dost değil düşman olduğunu anlatmaya çalıştım. Çocukların eline para verip, silah verip dağa gönderip ne kadar büyük bir tehlike olduğunu anlatmaya çalıştım. Kader böyleymiş bizde oralara hizmet ediyoruz. Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Bu güzel birliğimize de göz koyanlara fırsat vermesin. Kayserimize iyi ki geldiniz, şeref getirdiniz.” dedi.

Kayseri Karadenizliler Derneği Başkanı Prof. Dr. Sefer Kumandaş, "Kayseri Karadenizliler olarak bu ikinci faaliyetimiz. Bu gecemizin esas teması horon festivali olsun istedik. 6 aydır kurulan bir derneğiz. Yeni kurulan bir derneğiz. Derneğimizin amacı, Kayseri'ye Karadeniz kültürünü getirmektir. Karadeniz'in özelliğini, insanının yapısını, kültürel özelliklerini, damak tadını Kayseri'nin kültürleri ile birleştirebilmek ve kendi çocuklarımızda kendi kültürümüzü yaşatılmasının öğretilmesi bakımından derneğimizin bir okul olmasını istedik. Aynı zamanda üniversitede okuyan öğrencilerimize de yardımcı olmak istedik. Bu öğrencilerimizin ihtiyaçlarını manevi değerlerini tek bayrak, tek devlet, tek vatan olması üzerine kuran ve bilime doğru yürüyen bir gençlik oluşması konusunda derneğimizin ciddi katkıları olacağını düşünüyorum. Gençlerimizi bu konuda yetiştirmek istiyoruz. Bu amaç ile Karadenizli ve burada yaşayan insanları bir araya getirip bir kültürel özellik göstermek amacı ile bu gecemizi horon festivali ile dönüştürmek istedik. Acun beyin programına çıkan ve birinci olan folklor ekibimizde çağırdık. Kayseri'ye Karadeniz'in en önemli değeri olan horon tepmeyi göstermek istedik. Daha sonrada hamsi festivalimiz olacak daha sonra bahar şenlikleri ve bir kalede Karadeniz geceleri şeklinde bir müzik festivalimiz olacak.” diye konuştu.