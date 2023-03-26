Karadoğan İtalya'da kayacak

Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ömer Faruk Karadoğan, Milli Takıma girmeye hak kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonunun düzenlediği Alp Disiplini U14-U16 Milli Takım Seçmeleri, 23-24 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Alp Disiplini U14-U16 Milli Takım Seçmelerinde Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ömer Faruk Karadoğan milli takıma girmeye hak kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında İtalya'nın Abetone kentinde düzenlenecek yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek olan Ömer Faruk Karadoğan ve Antrenörü Murathan Uçar'ı tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.