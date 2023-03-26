İhlas Haber Ajansı

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Karadoğan İtalya'da kayacak

U16 Milli Takım seçmelerinde başarılı olan Spor A.

Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ömer Faruk Karadoğan, Milli Takıma girmeye hak kazandı.


Türkiye Kayak Federasyonunun düzenlediği Alp Disiplini U14-U16 Milli Takım Seçmeleri, 23-24 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Alp Disiplini U14-U16 Milli Takım Seçmelerinde Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ömer Faruk Karadoğan milli takıma girmeye hak kazandı.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında İtalya'nın Abetone kentinde düzenlenecek yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek olan Ömer Faruk Karadoğan ve Antrenörü Murathan Uçar'ı tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

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