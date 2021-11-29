Karadut Beste Yarışması'nda büyük gün yaklaşıyor

5 Aralık Pazar günü düzenlenecek olan programın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Türk Müziğinin güçlü seslerinin sahne alacağı programda Zekai Tunca ve Amir Ateş'in yanı sıra Bahadır Özüşen ve Çiğdem Gürdal, ödül alan eserleri seslendirecek. Programın sunuculuğunu ise TRT Spikeri Ayfer Durak yapacak. Talas Bulvarı üzerinde geçtiğimiz günlerde hizmete giren Erciyes Kültür Merkezi'nde 5 Aralık Pazar günü düzenlenecek program, saat 20.00'de başlayacak. Konser ve ödül töreni ile ilgili olarak 0531 421 25 25 numaralı telefondan bilgi almak mükmün olacak. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan konserde oturma düzeni de sosyal mesafeye uygun şekilde yapılacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede çok önemli bir kültür sanat olayına imza attıklarına dikkat çekerek, “Talas ve Kayseri için kültür sanat yönünden büyük bir kazanım olan ‘Karadut TSM Beste Yarışması'nda süreç adım adım ilerliyor. Dereceye giren eserlerin açıklanmasının ardından şimdi de sıra o eserlerin kamuoyu ile paylaşılmasına geldi. 5 Aralık Pazar günü düzenleyeceğimiz konser ile hem dereceye giren şarkıları hem de diğer eserleri hep birlikte dinleyeceğiz” dedi. Kayseri'nin ve Talas'ın güzelliklerini müzik yoluyla duyurmak ve yeni bestecilerin nitelikli eserlerle yetişmesini sağlamak amacıyla düzenlenen beste yarışmasına ilgi büyük oldu. Yurt çapından 72 eserin katıldığı yarışmada 12 besteye ödül verildi. Bahadır Sevik'in 'Talas'ı Seveceksin' isimli bestesiyle birinciliği elde ettiği yarışmada Osman Ergen 'Kayseri Nicedir' ile ikinciliği, Burhan Atik de 'Kayserim Dağlarıyla Yaylalarıyla' üçüncülüğü elde etti. Yarışmada 9 da mansiyon ödülü verildi.

Yarışma jürisinin ülkemiz musiki dünyasının önde gelen isimlerinden oluşması da ayrıca takdir gördü. Zekai Tunca, Amir Ateş, Ali Şenozan, Alaeddin Pakyüz ve Tevfik Soyata gibi isimlerin jüride yer alması dikkatlerden kaçmazken yarışma sonuçlarına duyulan güvenin, jürinin bu denli güçlü olmasından kaynaklandığı şeklinde yorumlandı.