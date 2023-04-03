2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Kayseri'de otizm tanısı alıp da eğitim alamayan bir öğrencimiz yok” dedi.

Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Otizm dediğimiz zaman özellikle özel eğitim gerektiren hizmetler içerisindeki en özel ve en çok yakından takip edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Birleşmiş Milletler 2 Nisan tarihini Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kabul etmiş ve bu tarihten itibaren yıl içerisinde otizmle ilgili farkındalık çalışmaları yapılacak. Otizmdeki en önemli süreç erken teşhis ve beraberinde özel eğitim hizmetlerinden faydalanabilmedir. Erken teşhis ve özel eğitim hizmetlerinden faydalanabilmek için bizim gerekli altyapıyı oluşturmamız, farkındalık çalışmalarını yapmamız, yılın içerisinde günün anlamını sadece 1 güne sıkıştırmadan otizmli çocuklarımıza yönelik ihtiyaç duyulan ortamları oluşturmamız oldukça önemlidir. Ülkemizde ve ilimizde otizmli çocuklarımıza yönelik son yıllarda çok önemli gelişmeler var. Beraberinde bilim adamlarının yaptığı çalışmalara göre otizm ile ilgili şöyle bir durumda var. Otizm son 20 yıl içerisinde oldukça hızlı artış gösteren bir rahatsızlık. Bunun kendi içerisinde bir takım bilimsel nedenleri var. Bizlere düşen bu çocuklarımıza yönelik ve ailelerimize yönelik gerekli ihtiyaç duyulan fırsatları sunmak, onları en önemli süreç olan özel eğitim hizmetleriyle buluşturabilmek. Şükürler olsun ki şuan ilimizde otizm tanısı alıp da eğitim alamayan bir öğrencimiz bulunmamaktadır. Bunun kaygısını ve çabasını sürdürüyoruz ve önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından özel öğrenciler hünerlerini sergilerken, renkli görüntüler ortaya çıktı. Öğrenciler, oyun havası eşliğinde oynarken, öğretmenlerde kendi yaptıkları pamuk şekerleri öğrencilerine ikram etti. Programa, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Bülent Köseoğlu, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.